مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا على شيفيلد فى الدورى الإنجليزى

فاز فريق مانشستر يونايتد بصعوبة على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم سكوت ماكتوميناي لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 28، قبل أن يسجل أوليفر مكبورني هدف التعادل لصالح شيفيلد يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وأحرز ديوجو دالوت الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة فقط في المركز الـ20 بجدول الترتيب.

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أحداث المباراة

فريق شيفيلد يونايتد بدأ المباراة بقوة، وشهدت الدقيقة الثالثة، تسديدة من أوليفر مكبورني لاعب شيفيلد من داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أندري أونانا من يسار مرماه.

في الدقيقة جاءت 17 تسديدة من أنتوني لاعب مانشستر يونايتد من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وبعد دقيقة واحدة، كرة عرضية من جوستافو هامر لاعب شيفيلد إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أندري أونانا.

ركلة ركنية لشيفيلد من جهة اليسار نفذها لوك توماس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها دفاع مانشستر يونايتد عن مناطق الخطورة.

وسجل مانشستر يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 28 بعد تمريرة من برونو فيرنانديز استلمها سكوت مكتوميناي على الصدر داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة على الطاير سكنت أسفل يسار المرمى.

في الدقيقة 31 احتسب الحكم ركلة جزاء لشيفيلد يونايتد بعد لمسة يد على لاعب مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي داخل منطقة الجزاء.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو، أكد احتساب ركلة الجزاء قبل أن ينجح مكبورني في تسجيل هدف التعادل.

في الدقيقة 31 فرصة خطيرة لصالح مانشستر يونايتد بعد كرة عرضية من ماركوس راشفورد من يسار منطقة الجزاء مرت بغرابة من أمام راسموس هويلوند المنفرد بالشباك الخالية.

في الدقيقة 44 ركلة حرة لمانشستر يونايتد بالقرب من منطقة جزاء شيفيلد نفذها برونو فيرنانديز بتسديدة من مرة واحدة ارتطمت بأعلى العارضة ومرت لركلة مرمى.

انفراد تام بالمرمى من راسموس هويلوند لاعب مانشستر يونايتد ولكنه سدد كرة ابعدها الحارس ويسلي فودرنجام من يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 55 تسديدة من راسموس هويلوند لاعب مانشستر يونايتد من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس ويسلي فودرنجام من أسفل يسار مرماه.

في الدقيقة 67 تسديدة من سفيان مرابط لاعب مانشستر يونايتد ردت من يسار العارضة.

وجح دالوت في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 77 بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.