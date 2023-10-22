الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق فهمى يكشف لـ"الشاهد" سبب زيارة بلينكن لإسرائيل

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لإسرائيل جاءت لدعم إسرائيل وأمنها، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل والذي قال إنه يجب حماية أمن إسرائيل لأنها دولة كبيرة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قبل زيارة وزير الخارجية لإسرائيل بيومين تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الدواعش وعن شرق أوسط جديد بناء على كلمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتياهو والتي قال فيها إنه سيغير الشرق الأوسط.

 وتابع، أن "بلينكن"، لا يعرف عدد الضحايا الأمريكان وجاء من أجل الأسرى الأمريكيين لأنه سيسأل أمام الكونجرس، مؤكدًا أنه يوجد جزء مما يجري خاص بإدارة الأزمة مع الأطراف المعنية، كما أنه يجب أن يتحدث مع الشركاء الأساسيين وطرح رؤيتهم.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

طارق فهمي أنتوني بلينكن لاسرائيل زيارة الشرق الأوسط إسرائيل

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