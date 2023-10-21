إنبي يحقق انتصاره الأول في دوري نايل بثلاثية أمام البنك الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة دوري نايل.

وسجل ثلاثية فريق إنبي كلا من أحمد كالوشا وزياد كمال ومحمد ناصر، بينما جاء هدف فريق البنك الأهلي الوحيد عن طريق أحمد صبيحة بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة يكون فريق إنبي قد حقق أول انتصار في بطولة الدوري هذا الموسم بعد تعادله في مباراة وخسارته مواجهتين في بطولة الدوري هذا الموسم.

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بداية كارثية لفريق البنك الأهلي

على الجانب الآخر، يواصل فريق البنك الأهلي نتائجه السلبية هذا الموسم، وخسر للمرة الرابعة على التوالي بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك.

ويتواجد فريق إنبي في المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 4 نقاط، بينما البنك الأهلي يحتل المركز الأخير بدون نقاط.

وشهدت المباراة احتساب ركلتي جزاء، فتصدى أبو جبل لكلاهما لكنه فشل في التصدي لإعادة الركلة الثانية.

أحداث المباراة

شهدت الدقيقة 26 احتساب الحكم ركلة جزاء، حصل عليها أحمد أمين أوفا بعد عرقلته من سعيدو سيمبوري.

وسدد أحمد كالوشا الركلة وتصدى لها محمد أبو جبل وتابعها مدافع إنبي في الشباك في الدقيقة 29.

وفي بداية الشوط الثاني أجرى نيكوديموس بابافسليو 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة أحمد مدلبولي وأسامة فيصل ومحمد الجزار.

وفي الدقيقة 49 سجل أحمد صبيحة هدف التعادل لصالح البنك الأهلي بالخطأ في مرماه بعدما حوَل عرضية أحمد النادري في الشباك.

وتحصل إنبي على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 75 بعد لمسة يد على أحمد النادري.

وسدد كالوشا ركلة الجزاء لكن أبو جبل تصدى لها قبل أن يطلب الحكم إعاد الركلة مرة أخرى بعد تحرك خاطىء من الحارس.

وسدد زياد كمال الركلة على يسار أبو جبل الذي أمسك بالكرة لكنها غالطته وسكنت الشباك معلنة تقدم إنبي في الدقيقة 79.

وجاء الهدف الثالث لصالح إنبي عن طريق محمد ناصر بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من أحمد نادر حواش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.