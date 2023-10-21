السبت 21 أكتوبر 2023
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سياسي

النائب محمد صبري: قمة القاهرة الدولية للسلام وضعت الكيان الصهيوني أمام مسؤولية دولية

النائب المهندس محمد
النائب المهندس محمد صبري

قال النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن احتضان مصر لفعاليات قمة القاهرة الدولية للسلام 2023، بمشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، تؤكد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والتزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف صبري لـ«الدستور»، أن قمة القاهرة الدولية للسلام 2023 عكست حرص مصر الدائم على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المُستقلة، مُؤكدًا أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في دعم القضية الفلسطينية حتى تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والاستقلال، مُشيرًا إلى أن القادة ورؤساء الحكومات ومبعوثي الدول الإقليمية والدولية المشاركة في قمة القاهرة الدولية للسلام 2023 وضعت الكيان الصهيوني أمام مسؤولية دولية بمواجهتهم بكافة الجرائم التي ارتكبت خلال الآونة الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق ومُطالبتهم بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين الفلسطينيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، بالإضافة إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مُستحقيها من أبناء قطاع غزة.  

ووجه، التحية للشعب الفلسطيني على صموده في مواجهة آلة القتل الصهيونية، مُؤكدًا أنه من خلال قمة القاهرة الدولية للسلام دونت الدولة المصرية أمام العالم أجمع شهادة وفاة المُخطط  الإسرائيلي الخبيث بشأن تهجير أهالي غزة إلى سيناء بل أنها تصدت له بشكل حاسم وصارم وأن مصر لن تسمح بأي شكل من الأشكال تهجير الفلسطينيين في سيناء.

المهندس محمد صبري مجلس الشيوخ قمة القاهرة الدولية للسلام القضية الفلسطينية حزب مستقبل وطن

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