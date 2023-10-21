السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: كلمة الرئيس السيسي خاطبت الضمير الإنساني للعالم

د.ناصر عثمان
د.ناصر عثمان

ثمّن د.ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها اليوم أثناء قمة السلام التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة بدعوة مصرية خالصة تستهدف وضع حد لحالة التصعيد الجارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة.

وقال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن كلمة الرئيس السيسي، أمام قادة العالم، خاطبت الضمير الإنساني للعالم في وقت نعاني فيه من ازدواجية المعايير في اتخاذ القرارات التي من شأنها تتعلق بمصائر الدول وأرواح البشر، لافتًا إلى أن الكلمة كانت قوية للغاية بعث من خلالها رسائل عدة أولها الإصرار على الموقف المصري بعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي طرف حتى يحظى هذا الشعب المسلوب حريته وإرادته بسبب انتهاكات الاحتلال على حقه في إقامة دولته المستقلة.

ولفت “عثمان” إلى أن إصرار الموقف المصري على عدم السماح بمرور الرعايا الأجانب من معبر رفح كان السبيل لدخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني حرمانا كبيرا من السلع والأمور الحياتية والمعيشية وحتى الخدمات الطبية والعلاجية ناهيك عن القصف المتواصل الذي يهدد حياتهم وانهى حياة المئات من المدنيين منهم خلال الأيام الماضية في وقت يواجه بصمت مريب من العالم.

وأشاد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقوة الموقف المصري تجاه الضغوط الدولية التي مورست على القيادة المصرية والتي لم تتراجع للحظة عن موقفها، وجاء معبرًا عن موقف كافة المصريين والعرب، الذين أعربوا عن تفويضهم للقيادة السياسية فيما تراه من قرارات وإجراءات تتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري، في التعاطي مع هذه الأزمة الجارية، بعد نزولهم بالملايين في شوارع وميادين مصر، مؤكدين ثقتهم في قيادتهم السياسية.

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