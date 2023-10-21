السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادات نسائية بالمصري الديمقراطي يزرن اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار وفد من نساء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، السبت، مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة؛ للتضامن معهن في هذه الأوقات العصيبة التي تشهدها القضية الفلسطينية جراء القصف المستمر لقطاع غزة المحتل على مدار الأسبوعين الماضيين ولتقديم واجب العزاء في استشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأبي، وتعبيرًا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة  من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأكد الوفد النسائي بكامله عن تضافر الحزب قيادة وأعضاء لتقديم أوجه الدعم المختلفة لأهالي قطاع غزة المحتل، ومنها تنظيم حملات التبرع بالدم لمصابي غزة، وجمع التبرعات.

كما أوضحن الجهود المبذولة من قبل الحزب في تنظيم لقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجانب لطرح عدالة القضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضيهم المحتلة منذ عقود طويلة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم والذي يعتبر جريمة حرب.

المصري الديمقراطي الاجتماعي يزور السفارة الفلسطينية ويلتقي بالسفير

وزار وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب، مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة الاثنين الماضي للتعبير عن تضامن الحزب الكامل مع الشعب الفلسطيني.

شارك في اللقاء عدد من نواب رئيس الحزب ونواب الحزب بالبرلمان وقيادات وكوادر الحزب الذين التقوا بالسفير الفلسطيني دياب اللوح والمستشار الأول د.نداء البرغوثي، وناجي الناجي المستشار الثقافي بالسفارة.

و‏أبدى السفير الفلسطيني ترحيبه بقيادات الحزب، موجها الشكر لهم على مشاعر التضامن غير المستغربة من مكونات الشعب المصري وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية المصرية، كما أثنى على الدور الذي قام به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشكل خاص، سواءً في الأوضاع الحالية أو السابقة من خلال الاتصالات والزيارات المكثفة مع الأحزاب والسفارات الأوروبية للتعبير عن تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها من آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية.

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