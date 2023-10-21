السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مبعوث الصين بالشرق الأوسط: توافق بين قادة العالم بقمة القاهرة للسلام حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية

قمة القاهرة
قمة القاهرة

أعرب مبعوث الصين في الشرق الأوسط تشاي جون، عن سعادته البالغة لما لمسه من توافق واسع النطاق بين قادة العالم، خلال كلماتهم في قمة القاهرة للسلام حول ضرورة حل الدولتين واستئناف عملية السلام لتحقيق الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دول فلسطين المستقلة.

وقال المبعوث الصيني - في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت- إن قمة القاهرة للسلام صبغت بأهمية خاصة، لاسيما أنها جاءت في ظل تصاعد خطورة الوضع في غزة على المجتمع الدولي، داعيا إلى ضرورة بذل  جهود عالمية مشتركة لوقف إطلاق النار وأعمال العنف والقتال.

إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني

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وأضاف أنه يجب الوصول إلى حل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة؛ حتى يتثنى إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لعقد القمة في ذلك الوقت الحرج.

وأكد المبعوث الصيني أن الموقف الصيني من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، مرجعا تأزم الأحداث الجارية بين إسرائيل وفلسطين إلى التأخر في إيجاد الحل للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنوات.

ولفت إلى أنه في ظل الظروف الحالية؛ فإن الشغل الشاغل لجميع الدول بحث سبل وقف إطلاق النار وعدم توسيع نطاق نيران الحرب، وتجنب حدوث كوارث إنسانية أكبر، موضحا أن العنف والعنف المضاد لا يوصل إلى مخرج للمشكلة، وأن السبيل العسكري لا يؤدي إلا إلى دوام الصراع.

وشددت جمهورية مصر العربية، على عدم القبول - أبدًا - بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية، على حساب أي دولة بالمنطقة، وأنها لن تتهاون للحظة في الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.

وأكدت مصر - في بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية بشأن قمة القاهرة للسلام التي عقدت اليوم السبت - أنها ستحافظ دومًا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي، لا حياد أو تراجع عنه؛ حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.

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