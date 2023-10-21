السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: قمة القاهرة للسلام تفرض على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته تجاه فلسطين

 النائب أحمد فوزي
 النائب أحمد فوزي

أكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر مرت بالكثير من الأزمات منذ 2011، كانت كفيلة بإسقاط أي دولة تتعرض لها حول العالم، ولكن إرادة الله ساهمت في استقرار الدولة المصرية.

وأشار فوزي خلال لقاء عبر قناة "سي بي سي" مع الإعلامي جابر القرموطي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان واضحًا خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي لقن العالم درسًا في الانتماء وتحمل المسئولية، مؤكدًا أن القمة فرصة لتحميل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية مع تصاعد وتيرة  انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة.

النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ سي بي سي الاعلامي جابر القرموطي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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