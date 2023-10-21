السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل دفاع الشيوخ: دخول المساعدات إلى غزة نقطة إيجابية لمصر

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربي إن قمة القاهرة للسلام هى عودة جديدة لمائدة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين مرة أخرى وعدم تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة طبقا لمقررات الشرعية الدولية حيث إن المفاوضات هي السبيل المشروع للوصول إلى حقهم المسلوب وإنهاء هذا الصراع.

أضاف أن دخول بعض المساعدات الإنسانية اليوم هي نقطة إيجابية لمصر تمسكت بها منذ اندلاع الاعتداءات الصهيونية.

وأكد نصير أن ما جاء في كلمة الرئيس السيسي اليوم في قمة "القاهرة للسلام" تمثل خارطة طريق لهذه الأزمة الإنسانية التي أصبحت نقطة سوداء في تاريخ الأمم.

وشدد “نصير” على أن أي محاولة لطمس  القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قصري خارج أرضهم لم ولن يحدث وهذا يضعف من زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مثمنًا الجهود التي تبذلها دول العالم المخلصة للسلام والتي تقف إلى جانب الحق المشروع للشعب الفلسطيني، كما وجه التحية للشعب الفلسطيني الأبي الصامد تجاه الاعتداءات الصهيونية الذي يدافع عن حقوق المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وفقا لما اقرأه الشرعية الدولية.

وأكد نصير أن حزب حماة الوطن برئاسة جلال الهريدي وكوادره بالمحافظات المختلفة يقفون صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة في اتخاذ القرارات اللازمة لحل  القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

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"ثقة في القيادة المصرية".. أستاذة علوم سياسية تبرز دلالات انعقاد قمة القاهرة للسلام

حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي قمة القاهرة للسلام الاعتداءات الصهيونية الشعب الفلسطيني

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