السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا وألمانيا: يجب على إسرائيل تحمل مسئولية حماية المدنيين بغزة

قمة السلام
قمة السلام

قال وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، السبت، إنه على الرغم من أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس، إلا أنها تتحمل أيضًا مسئولية حماية السكان المدنيين في غزة.

وفي خطابها أمام القادة في قمة السلام في القاهرة، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن حماس تتحمل المسئولية النهائية عن "معاناة الأسابيع الماضية".

وقالت بيربوك: "حماس هي التي جلبت الإرهاب المروع على إسرائيل في 7 أكتوبر وارتكبت جرائم فظيعة. مثل أي دولة أخرى في العالم، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها ضد هذا الإرهاب في إطار القانون الدولي". 

وحذرت بيربوك من أن هذه "المعركة ضد حماس يجب أن تتم مع أكبر قدر ممكن من الاعتبار للوضع الإنساني للرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة".

 

قمة السلام في القاهرة 

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كما أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا مجددًا أنه "لا يوجد شيء يبرر الإرهاب. وفي مواجهة الإرهاب، من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها".

وتابعت كولونا: "يجب على إسرائيل، في ردها بالهجوم أن تحمي السكان المدنيين وفقًا للقانون الإنساني".

أشارت كولونا إلى أن فرنسا "تدين تصرفات حماس" لكنها تواصل "دعم حقوق الشعب الفلسطيني كما فعلت دائمًا"، مضيفة أن فرنسا سترسل قريبًا مبلغًا إضافيًا قدره 10 ملايين يورو (10.6 مليون دولار) كمساعدة للفلسطينيين.

قمة السلام وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك حماس فرانسا ​ألمانيا​

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