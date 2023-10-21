باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورج بثلاثية ويواصل تصدر الدوري الفرنسي

انتصر باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورج، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وهيمن فريق باريس سان جيرمان على الكرة في الشوط الأول من المباراة، كما كان الأداء الهجومي لصالحه ومن طرف واحد فقط، إذ لم ينجح لاعبو فريق ستراسبورج في تهديد مرماه طوال الشوط.



وافتتح كيليان مبابي التسجيل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة من ركلة جزاء.



وسجل ليبو موتيبا هدف التعادل لستراسبورج في الدقيقة 13 ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعدة "فار" بداعي وجود حالة تسلل.



واستمرت المحاولات للاعبي فريق باريس سان جيرمان لتسجيل الهدف الثاني، حتى سجله كارلوس سولير في الدقيقة 31.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق باريس سان جيرمان لتسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.



وسدد لاعبو باريس سان جيرمان كرتين على المرمى من 5 محاولات وخرجت 3 كرات بعيدًا عن القائمين والعارضة، فيما لم يسدد لاعبو ستراسبورج أي كرة على المرمى وخرجت واحدة من الملعب وأخرى اعترضها دفاع باريس سان جيرمان.



واستحوذ لاعبو باريس سان جيرمان على مجريات اللعب بنسبة 77% مقابل 23% لصالح فريق ستراسبورج.



واستمر استحواذ لاعبي باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما بات الأداء الهجومي متبادلًا بين كلً منهما.



وسجل فابيان رويز هدف باريس سان جيرمان الثالث في الدقيقة 77 من عمر المباراة بصناعة من زميله كارلوس سولير.

وسدد لاعبو باريس سان جيرمان 4 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة مقابل تسديدة من 7 محاولات لفريق ستراسبورج وخرجت 4 من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب بنسبة 77% مقابل 23% لصالح فريق ستراسبورج.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ18 نقطة في صدارة الدوري، فيما توقف رصيد فريق ستراسبورج عند 10 نقاط في المركز الـ12.