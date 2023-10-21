نائبة: مشاركة المنظمات الدولية فى قمة السلام تؤكد دور مصر المحورى

أكدت ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن انعقاد قمة "القاهرة للسلام 2023"، في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في ظل جهود مصر المتواصلة للتهدئة، واستئناف عملية السلام، مشيرة إلى أهمية التدخل الفوري من القوى الفاعلة لـ وقف التصعيد الجاري، وما يشهده قطاع غزة من إعتداءات إسرائيلية مستمرة.

وقالت "الهريدي" إن المشاركة الدولية واسعة النطاق، لممثلي دول العالم والمنظمات الدولية، تؤكد دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه شحذ الإراداة السياسية الدولية، لاتخاذ مزيد من الخطوات الإيجابية الفاعلة، صوب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، جراء انتهاكات وجرائم قوات الإحتلال الإسرائيلية المتصاعدة.

وثمنت النائبة البرلمانية في بيان اليوم، كلمة الرئيس السيسي التي شدد فيها على مبادئ ثابتة صوب معالجة القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها: ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ورفض فكرة التهجير سواء إلى سيناء أو غيرها، والتي تُفضي إلى تصفية القضية، على حساب الأمن القومي والجغرافي للدول الأخرى، لافتة إلى أن رسائل الرئيس السيسى كانت حاسمة فى هذا الصدد، مع التأكيد على القدرات المصرية لحماية الأمن القومى للبلاد، تحت أى ظرف، فضلًا عن أن مصلحة الفلسطينيين في الصمود على أرضهم، بما يدعم حقوق الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

أكدت عضو مجلس النواب ضرورة وصول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين، مع الوقف الفوري لإطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على سكان القطاع واتخاذ موقف دولي رادع تجاه الانتهاكات الإنسانية، التي تقوم بها إسرائيل صوب المدنيين والأطفال والنساء العزل.