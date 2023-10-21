حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، قصفه لمعظم مواقع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله في بيان: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء السبت بقصف ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة". ‏

‏‏أضاف: "كما قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023 باستهداف موقع العباد بالصواريخ الموجّهة وتدمير كمية من تجهيزاته الفنية والتقنية"، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

في وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله استهدافه مركزا للمراقبة والرصد تابعاً للقوات الإسرائيلية في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

صاروخ مضاد للدروع استهدف مستوطنة مرغليوت

وأقرّت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو مستوطنة "مرغليوت" مقابل الحدود الشمالية مع لبنان.

وزعمت بأنّ طائرات الاحتلال أطلقت النار على المجموعة التي أطلقت النار على مرغليوت.

كما تحدث الإعلام الإسرائيلي، عن أنّ هناك خشية من حدث أمني عند الحدود مع لبنان، وعن إطلاق قذائف هاون من لبنان على منطقة مزارع شبعا، لافتاً إلى أنّ جيش الاحتلال ردّ على مصادر النار.

ويواصل حزب الله وفصائل فلسطينية استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ 8 أكتوبر الجاري.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إيران و"حزب الله" من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، في السابع من الشهر الجاري، شنت إسرائيل غارات مكثفة على القطاع مخلفة دمارا هائلا وأكثر من 4100 شهيد و13 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.

كما تواصل قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن سكان غزة، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة عمليات دهم واعتقالات إسرائيلية مكثفة وواسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.