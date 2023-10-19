الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل تبادل القصف الصاروخى بين حزب الله وإسرائيل

القصف الصاروخي بين
القصف الصاروخي بين حزب الله وإسرائيل

كشف مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أحمد سنجاب، تفاصيل تبادل القصف الصاروخي بين حزب الله وإسرائيل، قائلًا: " إنه تم اليوم استهداف عدد من النقاط في الجنوب اللبناني، وتحديدًا في القطاع الغربي، سواء بالقصف الصاروخي وأيضًا بالمسيرات التي استمرت في استهداف عدد من المناطق اللبنانية في الجنوب، حتى قبل دقائق معدودة.

 

وأضاف سنجاب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك بيانات صدرت عن حزب الله اللبناني، حيث استهدف اليوم خمس نقاط للجيش الإسرائيلي، من بينها نقاط دمّر فيها دبابة من طراز ميركافا، كما أنه استهدف أيضًا ناقلة للجنود وتجمع للجنود في عدد من النقاط الإسرائيلية.

 

وأوضح أن تبادل القصف ما بين الجانب  اللبناني والجانب الإسرائيلي استمر لليوم الحادي عشر على التوالي، لكن ربما بوتيرة أقل من يوم أمس وأمس الأول، حيث شهد اليومين الماضيين أعلى وتيرة في تبادل القصف الصاروخي بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

قصف صاروخى إسرائيلل حزب الله حزب الله اللبناني القضية الفلسطينية

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