أحمد الخطيب: القاهرة بدأت تضع يدها على حل للقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في تصريح له "طالبت الرئيس السيسي بفتح معبر رفح"، وكأن مصر هي من أغلقت المعبر.

وأضاف، خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي، رد على تصريح بايدن بمطالبته أن يكون المعبر يكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بسبب انحياز بايدن، للطرف الإسرائيلي وحتى في ضرب مستشفى المعمداني.

وأشار إلى أن إسرائيل قالت إن معبر رفح، قد يدخل منه أشياء أخرى غير الأدوية والغذاء وهذا لم يحدث ابدًا من قبل حتى أيام الفوضى في يناير 2011 ومصر لم تسجل أي خرق في الممر، مؤكدًا أن الجانب الإسرائيلي منع دخول الوقود اليوم وهذا تعنت إسرائيلي بحث.

كل الثورات التي دخلت على الأنظمة كانت بسبب القضية الفلسطينية

وأكد أن القاهرة بدأت تضع يدها على حل للقضية الفلسطينية وآن الأوان للعالم أن يضع يده مع مصر لحل هذه القضية وكل الثورات التي دخلت على الأنظمة كانت بسبب القضية الفلسطينية وإذا حلت القضية الفلسطينية سيتم التخلص من المقاومة والفصائل المسلحة والشعب الفلسطيني هو من سيقاومها.