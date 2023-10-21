السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الخطيب: القاهرة بدأت تضع يدها على حل للقضية الفلسطينية

أحمد الخطيب
أحمد الخطيب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في تصريح له "طالبت الرئيس السيسي بفتح معبر رفح"، وكأن مصر هي من أغلقت المعبر.

وأضاف، خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي، رد على تصريح بايدن بمطالبته أن يكون المعبر يكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بسبب انحياز بايدن، للطرف الإسرائيلي وحتى في ضرب مستشفى المعمداني.

وأشار إلى أن إسرائيل قالت إن معبر رفح، قد يدخل منه أشياء أخرى غير الأدوية والغذاء وهذا لم يحدث ابدًا من قبل حتى أيام الفوضى في يناير 2011 ومصر لم تسجل أي خرق في الممر، مؤكدًا أن الجانب الإسرائيلي منع  دخول الوقود اليوم وهذا تعنت إسرائيلي بحث.

كل الثورات التي دخلت على الأنظمة كانت بسبب القضية الفلسطينية

وأكد أن القاهرة بدأت تضع يدها على حل للقضية الفلسطينية وآن الأوان للعالم أن يضع يده مع مصر لحل هذه القضية وكل الثورات التي دخلت على الأنظمة كانت بسبب القضية الفلسطينية وإذا حلت القضية الفلسطينية سيتم التخلص من المقاومة والفصائل المسلحة والشعب الفلسطيني هو من سيقاومها.

أحمد الخطيب القاهرة حل للقضية الفلسطينية تضع يدها جو بايدن

مواد متعلقة

سليمان وهدان: الرئيس السيسى حمّل العالم مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية

محمد حجازى: مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية وترحيل أهلها

نائب: كلمة الرئيس في "قمة السلام" كانت معبرة عن القضية الفلسطينية

أحمد الخطيب: للمرة الأولى الدولة تسبق الشارع فى التعليق على القضية الفلسطينية

جابر القرموطى: الرئيس السيسى أكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

رئيس مجلس النواب البحرينى يثمن الدور المحورى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية

قمة القاهرة للسلام.. محمد عجاج: الرئيس السيسى شدد على رفضه مخطط تصفية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

بعد ثنائية إيفرتون.. أرقام قياسية حققها محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان