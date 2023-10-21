السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الخطيب: للمرة الأولى الدولة تسبق الشارع فى التعليق على القضية الفلسطينية

دخول المساعدات لغزة
دخول المساعدات لغزة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنه لأول مرة الشارع المصري فوجئ بقرار الدولة المصرية؛ لأن الشعب دائمًا كان يستبق الحكومات، وكنا نجده مشتعلًا، ويسخن على حكوماته مما يؤدي لخروج جماعات إرهابية منه ولأول مرة الدولة تسبق الشعب.

وأضاف خلال لقائه على فضائية "الحياة"، أن الشعب خرج بالملايين للشوارع، ووجدنا أن هذه المظاهرات انتشرت في كل الدول العربية حتى الجاليات العربية في مصر دعت لحل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الموقف المصري استبق، منذ اللحظة الأولى، وأكد أنه مع القضية الفلسطينية، وأنه لا يجب تلخيص القضية الفلسطينية واختزالها في يوم 7 أكتوبر، ولكن هناك حلا عربيا موجودا على الطاولة.

دخول المساعدات لغزة اليوم جاء نتيجة لجهود الرئيس السيسي

وأشار إلى أن دخول المساعدات لغزة اليوم جاء نتيجة لجهود الرئيس السيسي، لأنه مارس جهودًا كثيرة، مؤكدًا أن معبر رفح لم يغلق وشاحنات المساعدات وقفت لأيام استعدادًا لدخول المساعدات وإسرائيل قصفت المعبر من الجانب الفلسطيني حتى تؤخر وصول المساعدات. 

أحمد الخطيب الدولة المصرية الشعب المظاهرات الرئيس السيسي القضية الفلسطينية

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