السبت 21 أكتوبر 2023
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فن

الطاهري عن دخول المساعدات إلى غزة: مصر تفرض إرادتها

احمد الطاهري
احمد الطاهري

أعرب الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سعادته بدخول شاحنات المساعدات لأهالي قطاع غزة عبر معبر رفح.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "مشهد دخول الشاحنات عبر معبر رفح نصر مبهج لإرادة مصرية وطنية وعزيمة أمة عظيمة لا تلين.. مصر تفرض إرادتها". 

دخول المساعدات للشعب الفلسطيني 

وبدأ صباح اليوم، دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري. 

ودخلت قوافل مساعدات إنسانية للهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة المحاصر، لتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مدار الأسبوعين الماضيين. 

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات. 

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة. 

تجمع مئات الشباب من الفرق الإغاثية أمام بوابات معبر رفح، للتعبير عن فرحتهم ببدء دخول المساعدات من معبر رفح  لقطاع غزة.

وردد الشباب هتافات منها:" فلسطين عربية، يا رجالة يا رجالة ترجعولنا بالسلامة"، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، كما قامت بعض السيدات بإطلاق الزغاريد تعبيرًا عن الفرح ببدء دخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.

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