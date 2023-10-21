100 ألف بريطانى يشاركون فى مظاهرات لندن لنصرة فلسطين

شارك 100 ألف بريطاني، السبت، في مظاهرة مؤيدة لفلسطين وسط لندن وفقًا لتقديرات شرطة العاصمة في المدينة.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية تظهر صورة نشرتها شرطة العاصمة على وسائل التواصل متظاهرين متجمعين في منطقة وايتهول، حيث يقع عدد من المباني الحكومية.

واندلعت الاحتجاجات على مستوى العالم هذا الأسبوع، خاصة في جميع أنحاء العالم العربي، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مصر والأردن ولبنان والعراق واليمن والضفة الغربية بعد صلاة الجمعة أمس احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي في غزة.