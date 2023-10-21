السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

للأمهات.. وجبات سريعة مناسبة لطفلك خلال الموسم الدراسي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحتاج الأمهات خلال الموسم الدراسي، إلى وجبات سريعة الإعداد لإطعام الطلاب، و خاصة إذا كانت المرأة تعمل يوميًا ، خلال أيام الدراسة، فهي تحتاج إلى وصفات سهلة وسريعة تساعدها.

تفاصيل تسمم 25 شخصا تناولوا وجبات سريعة من مطعم شهير بالمنوفية

ويرصد التقرير التالي أهم الوجبات السريعة التي يمكن تقديمها للطلاب.

 

كفتة الأرز

تتكون من الأرز واللحم المفروم والثوم والخضرة ويمكن إعدادها في المنزل، ويتم طبخها بالصلصة، ويقدم بجانبها الأرز المصري بالشعرية.

 

مكرونة وبانيه

يمكن إعداد مكرونة بالوايت صوص أو الريد صوص حسب الرغبة، ويقدم بجانبها بعض قطع بانيه الدجاج.

الجلاش باللحم او الخضروات

يمكن إعداده في المنزل بسهولة ويس في وقت قياسي باستخدام اللحم المفروم أو الجبن أو الخضروات.

 

الجلاش باللحم او الخضروات

يمكن إعداده في المنزل بسهولة ويس في وقت قياسي باستخدام اللحم المفروم أو الجبن أو الخضروات.

الجلاش باللحم او الخضروات

يمكن إعداده في المنزل بسهولة ويس في وقت قياسي باستخدام اللحم المفروم أو الجبن أو الخضروات.

 

كباب الحلة

يمكن إعدادها سريعًا ويتم تقديم الخبز أو الأرز بجانبها.

الأسماك المقلية والتي لا يستغرق إعدادها وقتًا طويلًا ويتم تقديم الأرز الصيادية بجانبها.

 

الفواكه

ولكي يصبح النظام الغذائي للطفل متكاملًا يجب اعطاءه الفواكه ويتم تقديمها بعد  وجبه الغذاء ، و يمكنك تحضير سلطة من الفواكه المنوعة، أو وضع اللجوء إلى وضع خيوط من الشوكولا على وجه طبق الفواكه لترغيب الطفل بتناولها. ولا تنسي إضافة علبة من عصير الفاكهة ويفضل أن يكون طازج أو اختيار العصير الجاهز غير المضاف له سكر.

 

الحلويات

يمكن الإقلال من الكمية اليومية، بدلًا من حرمان الطفل منها أو محاولة تحضير حلويات صحية في المنزل، مثل إضافة التمر والفواكه والاستعاضة بالمحليات الصناعية أو القطر بدبس التمر.

وحاولي شراء قطع الشوكولا الصغيرة وإعطاء قطعة صغيرة للطفل كمكافأة له بعد الغداء يومياً.

الموسم الدراسي كفتة الأرز مكرونة وبانيه الجلاش باللحم او الخضروات الريد صوص

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