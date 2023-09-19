الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل تسمم 25 شخصا تناولوا وجبات سريعة من مطعم شهير بالمنوفية

مستشفى منوف العام
مستشفى منوف العام

 

صرح مصدر مطلع ومسئول بمجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، عن اتخاذ الجهات المعنية في محافظة المنوفية، الإجراءات اللازمة حيال واقعة الاشتباه في تسمم 25 شخصا إثر تناولهم وجبات سريعة من مطعم شهير بمدينة منوف.

غلق مطعم شهير وأخذ عينات من الطعام المقدم

وأكد المصدر أنه تم  غلق المطعم احترازيا وأخذ عينات من الطعام المتواجد في المطعم وتحليلها لبيان سبب ظهور أعراض اشتباه التسمم الغذائي على بعض المواطنين الذين أكدوا تناولهم الطعام من المطعم.

وأوضح المصدر لـ“الدستور”،  أنه انتقل عدد من القيادات الطبية إلى مستشفى منوف العام للاطمئنان على الحالات المصابة باشتباه التسمم الغذائي، مساء أمس، والإشراف على نقل عدد منهم إلى قسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعي لمتابعة حالتهم الصحية بكل اهتمام. 

تفاصيل تسمم 25 شخصا أثناء تناولهم وجبات بمطعم شهير 

وكان تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بوصول عدد من الحالات مصابة بأعراض تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد مطاعم المدينة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لسؤال المصابين.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 25 شخصا من بينهم أسر مقيمين قرى ومدينة منوف، باشتباه حالات تسمم غذائي بعد تناول وجبات سريعة من محل للوجبات السريعة بمدينة منوف، وانتقال عدد من الحالات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي داخل قسم السموم للتعامل مع حالتهم الصحية.

كما تم تحرير محضر  بالواقعة حمل رقم المحضر  2769 إداري قسم منوف لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال المصابين وأخطرت الجهات المختصة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة

محافظة المنوفية تسمم 25شخص غلق مطعم شهير بمنوف تحويل حالات التسمم للمستشفى الجامعي محافظ المنوفية

مواد متعلقة

مكتب تايكو جامعة المنوفية يعلن تمويل اختراع القفل الذكى

محافظ المنوفية يتفقد إنشاء سوق وموقف نموذجى جديد ببركة السبع

"صيادلة المنوفية" تكرم أبناءها المتفوقين وحفظة القرآن الكريم

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

تفاصيل تسمم 25 شخصا تناولوا وجبات سريعة من مطعم شهير بالمنوفية

إنقاذ حياة شاب بعد إجراء جراحة دقيقة له فى مستشفى برج العرب بالإسكندرية

"القاهرة الإخبارية" تبرز مباحثات السيسى وبن زايد فى أبوظبى

رسميًا.. النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه اليوم خلفًا للمستشار حماده الصاوى

إحالة 5 مدراء شركة مستحضرات ومكملات غذائية بتهمة التهرب الضريبي للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى