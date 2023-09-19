تفاصيل تسمم 25 شخصا تناولوا وجبات سريعة من مطعم شهير بالمنوفية

صرح مصدر مطلع ومسئول بمجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، عن اتخاذ الجهات المعنية في محافظة المنوفية، الإجراءات اللازمة حيال واقعة الاشتباه في تسمم 25 شخصا إثر تناولهم وجبات سريعة من مطعم شهير بمدينة منوف.

غلق مطعم شهير وأخذ عينات من الطعام المقدم

وأكد المصدر أنه تم غلق المطعم احترازيا وأخذ عينات من الطعام المتواجد في المطعم وتحليلها لبيان سبب ظهور أعراض اشتباه التسمم الغذائي على بعض المواطنين الذين أكدوا تناولهم الطعام من المطعم.

وأوضح المصدر لـ“الدستور”، أنه انتقل عدد من القيادات الطبية إلى مستشفى منوف العام للاطمئنان على الحالات المصابة باشتباه التسمم الغذائي، مساء أمس، والإشراف على نقل عدد منهم إلى قسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعي لمتابعة حالتهم الصحية بكل اهتمام.

تفاصيل تسمم 25 شخصا أثناء تناولهم وجبات بمطعم شهير

وكان تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بوصول عدد من الحالات مصابة بأعراض تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد مطاعم المدينة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لسؤال المصابين.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 25 شخصا من بينهم أسر مقيمين قرى ومدينة منوف، باشتباه حالات تسمم غذائي بعد تناول وجبات سريعة من محل للوجبات السريعة بمدينة منوف، وانتقال عدد من الحالات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي داخل قسم السموم للتعامل مع حالتهم الصحية.

كما تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم المحضر 2769 إداري قسم منوف لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال المصابين وأخطرت الجهات المختصة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة