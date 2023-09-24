للمدرسة أو العمل.. وجبات صحية سهلة وبسيطة يمكنك صنعها

إن سر المدرسة الجيدة أو يوم العمل الجيد هو تناول وجبة غداء خالية من المتاعب، لذا حافظ على معدتك راضية بهذه الوجبات السبع السريعة، المثالية لصندوق الغذاء الخاص بك.

سلطة مكرونة البحر الأبيض المتوسط ​​بأعشاب الليمون

أضف المعكرونة إلى سلطة مكونة من الخيار والطماطم والبصل والزيتون وجبنة الفيتا ورش عليها صلصة أعشاب الليمون المصنوعة بسرعة من زيت الزيتون وعصير الليمون.

البيتا اليونانية النباتية

ما عليك سوى ملء الخبز البلدي بجبنة الفيتا والحمص والطماطم والخيار، وسيكون لديك غداء سهل للغاية ومشبع جاهز في وقت قصير، هذه الوصفة يمكنك إضافة زيت الزيتون أو الفلفل الأحمر أو البصل أو السبانخ حسب رغبتك.

سلطة المكرونة مع التونة والمايونيز

لا تتطلب هذه الوصفة أي جهد مع المكونات التي من المؤكد أنها موجودة بالفعل في المنزل، قم بطهي المعكرونة المفضلة لديك وامزجها مع التونة والصلصة الغنية المكونة من الخردل واللبن وزيت الزيتون والخل والبصل والريحان.

ساندوتش راب الخس قليل الكربوهيدرات

هذا السندويتش الخالي من الجلوتين ومنخفض الكربوهيدرات هي وجبة غداء صحية ولذيذة مثالية، يمكنك حشوها بالديك الرومي المدخن أو الدجاج للحصول على وجبة غنية بالبروتين، أو تناول الخضار للحصول على خيار نباتي.

وعاء كينوا البحر الأبيض المتوسط

خالي من الجلوتين ومليئة بالألياف والمغنيسيوم، الكينوا قابلة للتكيف مع كل الأذواق والسلطة، يتطلب وعاء الكينوا المتوسطي، والذي يتطلب القليل من الجهد أو لا يتطلب أي جهد مزيج الليمون والطحينة كريمي وعصير من الحمص والليمون.

رول أب جبنة كريمية وخضار

تعد لفائف الجبن الكريمي والخضروات مثالية للمدرسة أو الكلية أو العمل، لذا سواء كنت تحضرها لك أو لأطفالك، فهذه الوصفة ستكون المفضلة لديك، أضف الجبن الكريمي إلى أي خضروات لديك ولفها في خبز تورتيلا القمح الكامل للحصول على وجبة غداء صحية ونباتية.

سلطة الدجاج بالباربكيو

قم بإعداد وعاء من صدور الدجاج مع الخس والطماطم وزيت الزيتون، والأهم من ذلك رقائق التورتيلا المطحونة وصلصة الرانش المشوية.