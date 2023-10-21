"من أشرف وأنقى رجال مصر".. نجوم الفن ينعون اللواء محمد أمين نصر

نعت الفنانة يسرا، اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، أحد رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت.

وكتبت يسرا، عبر حسابها بموقع "إكس": "فقدنا اليوم رمز وطني من أشرف وأنقى رجال مصر على المستوى الوطني والمستوى الإنساني اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

ياسمين الحربي تنعى اللواء محمد أمين نصر

ونشرت ياسمين، عدة صور تذكارية لها بصحبة اللواء الراحل أثناء تكريمه لها خلال فعاليات موسيقية وثقافية سابقة.

وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون…اسألكم الدعاء.. توفي السيد اللواء محمد أمين رئيس صندوق تحيا مصر ومستشار رئيس الجمهوريه للشئون المالية.. الله يرحمه ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته".

وبمجرد نشر الصور سرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها ومحبيها داعيين له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

موعد ومكان جنازة وعزاء اللواء محمد أمين

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدًا الأحد الموافق 22 أكتوبر، بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء بعد غد الإثنين الموافق 23 أكتوبر، بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.