السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الفيومي: كلمة السيسي في قمة القاهرة للسلام جاءت معبرة وحاسمة

السيسي
السيسي

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام، جاءت معبرة عن أرادة وامال الشعب المصري بجميع طوائف، وتحمل كثيرا من الرسائل للعالم أجمع بأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية علي حساب دول الجوار، وترفض سياسة تهجير الفلسطينين وتطالب بوقف العدوان على غزة فورًا  واستدامة دخول المساعدات.

ولفت الفيومي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام، شهدت تواجدا عربيا ودوليا بارزا مما يؤكد بأن مصر قوية عازمة علي عدم تهجير الفلسطينيين، والقيادة السياسية كانت حريصه علي عرض القضيه الفلسطينية والتنديد بما يفعله الكيان الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية ولا بد من حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير، وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

رؤية مصر

وشدد رئيس لجنة الإسكان، أن رؤية مصر المتمثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلمته كانت واضحة المعالم ورساله للعالم أجمع  وكان أهمها،  ضرورة التنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.

أشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسي جاءت ردا على المزاعم بهذا الشأن، قائلا: مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني، حال دون عمله.

أضاف الفيومي ان كلمة الرئيس السيسي في القمة جاءت واضحة تماما وحاسمة وموجهة لزعماءالعالم لإيجاد حلول واضحة فمن حق الشعوب أن تعيش في امن وسلام دون صراعات تجلب لها مستقبل غير واضح وتهدد مستقبل ابناءها، ويؤكد رفض مصر التام العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة تمامًا، ورفضها أي حل أو تصفية للقضية على حساب مصر.

ونوه رئيس لجنة الاسكان أن القمة هي تحرك مصري ودولي قوي وهام للغاية وتحدد مصير القضية الفلسطينية.

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قمة القاهرة للسلام تتصدر الصحف ووكالات الأنباء العالمية

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