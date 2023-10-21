السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قمة القاهرة للسلام.. الرئاسة: نؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات إلى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت رئاسة الجمهورية، الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر وأولوية نفاذ وضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأصدرت الرئاسة بيانًا عن قمة القاهرة للسلام، التى انعقدت بدعوة من جمهورية مصر العربية، فى القاهرة اليوم السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣.

وأضافت الرئاسة أن جمهورية مصر العربية سعت من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية…. توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى... ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق… يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

قمة القاهرة للسلام قطاع غزة جمهورية مصر العربية

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