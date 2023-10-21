بوريل: سنواصل الضغط على إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات لغزة

دعا المفوض العام للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، مواصلة الضغط على إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات لغزة، وفق وكالة رويترز.

وفي الوقت ذاته، أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم السبت، بإعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لفترة وجيزة للسماح بدخول شحنة صغيرة من المساعدات الإنسانية، لكنه طالب بعدم تدخل حماس في توزيع هذه الشحنات الجديدة المحتملة.

إبقاء المعبر مفتوحًا

وأراد بلينكن حث جميع الأطراف على إبقاء المعبر مفتوحا، لكنه قال لحماس بالاسم إنه "يجب ألا تتدخل في تقديم هذه المساعدة الحيوية" لأن “المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن حماس”.

وحذر بلينكن من أنه "كما ذكر الرئيس بايدن، إذا سرقت حماس هذه المساعدات أو حولتها، فستثبت مرة أخرى أنها لا تهتم برفاهية الشعب الفلسطيني وستمنع المجتمع الدولي بشكل فعال من تقديم هذه المساعدات".

كما أكد وزير الخارجية أن بلاده “تواصل العمل بشكل عاجل بالشراكة مع مصر وإسرائيل لتسهيل قدرة المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين على مغادرة غزة بأمان والسفر عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية”، من بين 500 إلى 600 فلسطيني أمريكي ينتظرون على جانب غزة من الحدود.