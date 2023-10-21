جابر القرموطى: الرئيس السيسى أكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، من أقوي الخطابات في مسيرته، مشيرًا إلى أنها جاءت تأكيدًا على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف "القرموطي"، خلال تغطية خاصة عبر "سي بي سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا بشأن موقف مصر تجاه الشعب الفلسطيني، والذي تمثل في الدعم للقضية والتنديد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميًا.

ووجه الإعلامي جابر القرموطي، خلال برنامجه، الشكر لمن كتب هذا الخطاب الذي مس القلوب، وأوضح بكلمات موجزة دور وموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وشعبها.