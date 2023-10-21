مستشار بالأكاديمية العسكرية: النزوح إلى أرض سيناء خط أحمر

أوضح اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية، أن ما فعلته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة القاهرة للسلام، هو وضع العالم أمام مسئولياته.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "سي بي سي" أنه لن يكون هناك سلام إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه، بالإضافة إلى إدخال المساعدات وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وأشار المستشار بالأكاديمية العسكرية، أن النزوح إلى أرض سيناء خط أحمر، مؤكدًا أن هذا المخطط مرفوض تمامًا مصريًا وعالميًا، ولابد من عدم التطرق له.