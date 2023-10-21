السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار بالأكاديمية العسكرية: النزوح إلى أرض سيناء خط أحمر

قناة سي بي سي
قناة سي بي سي

أوضح اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية، أن ما فعلته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  بقمة القاهرة للسلام، هو وضع العالم أمام مسئولياته.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "سي بي سي" أنه لن يكون هناك سلام إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه، بالإضافة إلى إدخال المساعدات وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وأشار المستشار بالأكاديمية العسكرية، أن النزوح إلى أرض سيناء خط أحمر، مؤكدًا أن هذا المخطط مرفوض تمامًا مصريًا وعالميًا، ولابد من عدم التطرق له.

مستشار بالأكاديمية العسكرية سيناء اللواء نصر سالم الدعم للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمة العسكرية قمة القاهرة للسلام

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