"رجل عظيم محب للجميع".. هانى رمزى ينعي اللواء محمد الأمين نصر

نعى الفنان هاني رمزي، الراحل اللواء محمد الأمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ورئيس صندوق "تحيا مصر"، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وكتب “رمزي” عبر حسابه على "إنستجرام": "فقدت مصر رجلا عظيما وأصيلا ومحبا للجميع، رحم الله اللواء محمد الأمين نصّر، رئيس صندوق تحيا مصر ومستشار الرئيس للشئون المالية".



ومن المقرر تشييع جنازة اللواء الراحل محمد الأمين نصر بعد صلاة الظهر غدًا الأحد من مسجد المشير طنطاوي.

وولد اللواء محمد أمين إلى قرية العزيزية بمحافظ الشرقية، وتخرج في الكلية الحربية وتدرج في الرتب العسكرية حتى درجة لواء، وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنصب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.

وكان آخر لقاء للواء محمد أمين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس الماضي، حيث استعرض نشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، وتم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر.