السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وكيل البترول: القطاع أحد أهم الركائز في جميع مشروعات الهيدروجين

الهيدروجين
الهيدروجين

قال المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول للمشروعات، إن قطاع البترول أحد أهم الركائز في جميع مشروعات الهيدروجين لأن إنتاجه يتطلب نقله وتخزينه وتسويقه إما محليا أو تصديره في صورته الغازية أو تحويله لمشتقات من أمونيا أو وقود أخضر مثل الميثانول وتعد تلك العمليات اختصاصا أصيلا لقطاع البترول.

قطاع البترول أحد أهم الركائز في جميع مشروعات الهيدروجين

وتابع «الخليفة» في تصريحات لمجلة البترول، أن الهيدروجين يمكن استخدامه والتعامل معه كوقود سواء في صورته الغازية للسيارات أو كمشتقات من أمونيا أو ميثانول كوقود أخضر للسفن.

وتابع أن مصر تدرك أهمية الهيدروجين الأخضر ضمن إستراتيجية الطاقة المتكاملة فإنه يعتبر عاملا رئيسيا في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتسعى الدولة إلى تطوير قطاع للهيدروجين منخفض الكربون لتصبح منتجا للهيدروجين منخفض الكربون.

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