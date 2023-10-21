أيمن نصرى: إسرائيل ظنت أن القاهرة ستقف مكتوفة الأيدى لكن مصر فاجأتها

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار، إن هناك حالة من التخدير في المجتمع الدولي، ويتصورون أن ما حدث يوم 7 أكتوبر 2023، قامت به مجموعة من الإرهابيين، وبالتالي أي شىء يأتي بعده هو رد فعل مبرر، وفقًا لرؤيتهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في تغطية خاصة على قناة الحياة، أن الجانب الإسرائيلي يجيد لعب دور الضحية، يستخدم الدعم السياسي والإعلامي من الولايات المتحدة، وأكبر قنوات إعلامية في أمريكا وفرنسا، تحمل ما يحدث وتصور أنه رد فعل، وتستعين بصور مفبركة يمدها بها الجانب الإسرائيلي.

السيسي تحدث بشكل جريء عن التخاذل الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية

ولفت إلى أن القرار الحقوقي في مجلس الأمن معطل، لأن القرار السياسي معطل، وتم رفض المشروع البرازيلي والروسي.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث اليوم في قمة القاهرة للسلام، بشكل جريء عن التخاذل الإقليمي والدولي، فنحن أمام كارثة لا أحد يريد يتحرك، الكل مستسلم للإرادة الأمريكية والدعم الإسرائيلي، والدولة المصرية تقوم بكل المجهودات في هذا الملف بمفردها، على المستوى السياسي والحقوقي والإنساني.

ولفت إلى أن الكلمات اليوم من المجتمع الدولي "كلمات سد خانة"، لكن الرئيس السيسي أدان الجانب الإسرائيلي صراحة، مردفًا: "الموقف المصري مفاجئ للجانب الإسرائيلي وأغضبهم، تخيلوا أن مصر ستقف متفرجة".