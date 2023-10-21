بدء تشغيل خط مياه الشرب "باغورمى" بطول 2.3 كم فى سيوة

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، بدء تشغيل خط مياه الشرب باغورمى بطول ٢،٣كم وباتساع ٨ بوصة، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسى، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، وعدد من مشايخ سيوة.

يأتى إنشاء خط المياه بجهود المشاركة المجتمعية والإنسانية في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

تم تنفيذ أعمال إنشاء خط مياه الشرب الرئيسى بطول حوالى "2.3 كم" باتساع ٨ بوصة وتكلفة نحو مليون جنيه؛ ليربط بين محطة المعالجة وقرية أغورمى لخدمة أهالى القرية.

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