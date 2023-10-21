السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مركز التخاطب والمشروعات القومية للشباب والرياضة بمدينة سيوة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والنائب جمال الشوري، والنائب السابق  بلال السيوى، والدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، ومحمد بكر رئيس مجلس ومدينة سيوة، والعديد من قيادات واهالى سيوة مركز التخاطب والتكامل الحسي بمركز شباب سيوة التابع لوزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا.

المشروعات القومية للشباب والرياضة

كما تفقد محافظ مطروح والوفد المرافق له المشروعات القومية للشباب والرياضة، منها المشروعات التخصصية لإدارة تنمية النشء بمركز شباب سيوة، وأندية التطوع بمراكز شباب سيوة والسلام واغورمي وبهي الدين والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي العاب القوى وفريق الجوالة بمركز شباب سيوة. 

 الانتهاء من فعاليات اليوم الثانى لمهرجان التمور الدولى السابع بسيوة

جاء ذلك عقب الانتهاء من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان التمور الدولي السابع بسيوة في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وفى سياق آخر، كان قد قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال فعاليات المهرجان الدولي السابع للتمور بواحة سيوة الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إننا نتشرف أن نبعث للرئيس في بداية لقائنا اليوم نيابة عن جميع أهالى محافظة مطروح وجميع المشاركين معنا برسالة تحمل عظيم الشكر والتقدير لجهوده المستمرة لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين مع إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية في كافة ربوع الوطن والحفاظ على ترابها وسلامة أراضيه واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية. 

وقدم الشكر للرئيس على انضمام  مصر إلى المجلس الدولي للتمور؛ بما يعزز التعاون لتطوير قطاع التمور وتطوير إنتاجه وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.

محافظ مطروح مطروح مركز التخاطب التكامل الحسي مركز شباب سيوة

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