نائبة: مصر انتصرت للإنسانية بدخول المساعدات لقطاع غزة

أكدت أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن دخول المساعدات من خلال معبر رفح لأهل غزة هو انتصار من الدولة المصرية للإنسانية بأكلمها.

وقالت أسماء إن دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح لأهالي غزة، يؤكد أن القاهرة فرضت إرادتها، كما أنه انعكاس لقدرة الدولة المصرية وقوة دبلوماسيتها في إجبار إسرائيل وأمريكا والدول الغربية، التي رضخت للضغوط المصرية التي قامت بها على مدار الأيام السابقة، ومنذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

في السياق، وصفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كلمة الرئيس السيسى خلال قمة "القاهرة الدولية للسلام" 2023 بأنها معبرة عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال وحمل العالم مسئولية ما يحدث، وهو ما يتطلب تضافرا دوليا لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني ووضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية.

وأوضحت أن كلمة االرئيس السيسى، خلال القمة وجهت العديد من الرسائل الهامة التي توضح الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيده على أن تصفية القضية دون حل عادل للشعب الفلسطينى لن يحدث على حساب مصر، بإرادة كاملة من الشعب المصري الذي يدرك تماما واجباته تجاه تحمل المعاناة مع الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف بجانبه في الدفاع عن أرضه.