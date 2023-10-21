السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأسطى شريف: "مرجعناش لمعبر رفح غير أما تأكدنا بوصول المساعدات للفلسطينيين" (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

قال الأسطى شريف، أحد السائقين المصريين العائدين بعد تسليم المساعدات الإنسانية الطبية لقطاع غزة، إنهم دخلوا ما يقرب من ٢ كيلو بعد معبر رفح لدخول المساعدات، موضحا أنه كان يحمل مستلزمات طبية.

وتابع إن المستلزمات الطبية تم تسليمها ووضعها في برادات وشاحنات لدخول غزة، قائلا: "المستلزمات الطبية دخلت عطول مش هتتشون وممشناش غير أما تأكدنا أن المساعدات والمستلزمات الطبية هتوصل غزة".

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بأعلام مصر وفلسطين... لحظة دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح (فيديو)

 

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متطوع أمام معبر رفح: اليوم نجنى ثمار جهودنا بوصول المساعدات للفلسطينيين

دخول شاحنات المساعدات لغزة

ورصدت كاميرا "الدستور" اللقطات الأولى من فتح معبر رفح، لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

https://youtu.be/YgrSl2A0pTU

وتم فتح معبر رفح لدخول الشاحنات والقوافل التي تضم مساعدات طبية وإنسانية.

وأدى المتطوعون أمام معبر رفح من الجانب المصري سجدة شكر لله مع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وتجمع مئات الشباب من الفرق الإغاثية أمام بوابات معبر رفح، للتعبير عن فرحتهم ببدء دخول المساعدات من معبر رفح لقطاع غزة.

الجهود المصرية تنجح في فتح معبر رفح

نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

كان عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية أسفر حتى الآن عن سقوط 4218 شهيدا، و13400 جريح، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

السائقين المصريين العائدين بعد تسليم المساعدات الإنسانية الطبية لقطاع غزة المساعدات الإنسانية الطبية لقطاع غزة قطاع غزة معبر رفح المستلزمات الطبية

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