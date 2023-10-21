بعد ثنائية إيفرتون.. أرقام قياسية حققها محمد صلاح

حقق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، العديد من الأرقام القياسية بعد لقاء إيفرتون الذي انتهى منذ دقائق.

محمد صلاح سجل هدفي الفوز لـ “الريدز” على إيفرتون وحسم الديربي، ليرتقي فريقه إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا.

أرقام قياسية بالجملة حققها صلاح أمام إيفرتون

رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفا في الدوري المصري، وتسعة أهداف في الدوري السويسري و35 هدفا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 146 هدفا في الدوري الإنجليزي بهدفي اليوم.

ساهم محمد صلاح بالتسجيل بآخر 13 مباراة على آنفيلد بالبريميرليج، فقط آلان شيرار وتيري هنري حققا سلسلة مساهمات تهديفية متتالية على ملعب فرقهم أكثر من صلاح.

كما سجل محمد صلاح الهدف رقم 105 بقميص ليفربول على ملعب "أنفيلد رود"، ليُصبح سادس هدّافي ليفربول عبر التاريخ على أرضه، ويتخطى سير كيني داجليش والأسطورة ستيفن جيرارد.

“صلاح” بات اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023 الذي يساهم في أكثر من30 هدفًا بواقع تسجيله 19 هدفًا وصناعته لـ 12.

ساهم محمد صلاح بتسجيل 8 أهداف خلال 10 مشاركات بديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون.