السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتواجد فلسطين.. ثنائية صلاح تقود ليفربول لحسم الديربى أمام إيفرتون

صلاح
صلاح

حسم ليفربول ديربي الميرسيسايد لصالحه على حساب إيفرتون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.


هدفا اللقاء سجلهما نجمنا المصري محمد صلاح  بالدقيقة 75 من ركلة جزاء والدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع.

 

وتمكن صلاح من الوصول للهدف رقم 200 له في مسيرته الأوروبية، التي بدأت مع نادي بازل السويسري عام 2012.


ورفع صلاح رصيده من الأهداف في بطولة الدوري إلى 6 أهداف في المركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين.


وكان لاعبو إيفرتون أكملوا اللقاء من الدقيقة 37، بعد طرد أشلي يونج بحصوله على الإنذار الثاني، بعد التدخل على لويز دياز.


الريدز رفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة البريميرليج مؤقتًا، بينما وقع إيفرتون بالمركز الـ 16 بـ9 نقاط.

 

وشهد اللقاء دعم جماهير ليفربول لفلسطين بعدما رفعوا لافتات دعم غزة والقضية.

 

كما هتفت جماهير ليفربول قبل صافرة انطلاق حكم اللقاء: "فلسطين حرة، غزة حرة".

 

تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون فى الدورى الإنجليزى


في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- تسيميكاس.

خط وسط الملعب: ريان جرافنبرخ- أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح- ديوجو جوتا- لويس دياز.

وافتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم خدمات أندي روبرتسون؛ بسبب إصابته بخلع في الكتف، خلال تواجده مع منتخب إسكتلندا في فترة التوقف الدولي، كذلك يغيب كودي جاكبو؛ بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.

ليفربول إيفرتون ديربي الميرساسيد الدورى الانجليزى صلاح محمد صلاح

مواد متعلقة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

جماهير ليفربول ترفع أعلام فلسطين تضامنًا مع سكان غزة (صور)

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

شدوا بعضكم يا فلسطين.. فيلم "ورا الجدار كله دمار" يدين ترويع أطفال غزة

ندعم قرارات مصر تجاه القضية الفلسطينية.. تصريحات رؤساء وزعماء الدول فى قمة القاهرة للسلام

"كنت هنا".. أغنية "قمة القاهرة" تحكي أصعب لحظات الأطفال الفلسطينيين

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية