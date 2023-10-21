بتواجد فلسطين.. ثنائية صلاح تقود ليفربول لحسم الديربى أمام إيفرتون

حسم ليفربول ديربي الميرسيسايد لصالحه على حساب إيفرتون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.



هدفا اللقاء سجلهما نجمنا المصري محمد صلاح بالدقيقة 75 من ركلة جزاء والدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع.

وتمكن صلاح من الوصول للهدف رقم 200 له في مسيرته الأوروبية، التي بدأت مع نادي بازل السويسري عام 2012.



ورفع صلاح رصيده من الأهداف في بطولة الدوري إلى 6 أهداف في المركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين.



وكان لاعبو إيفرتون أكملوا اللقاء من الدقيقة 37، بعد طرد أشلي يونج بحصوله على الإنذار الثاني، بعد التدخل على لويز دياز.



الريدز رفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة البريميرليج مؤقتًا، بينما وقع إيفرتون بالمركز الـ 16 بـ9 نقاط.

وشهد اللقاء دعم جماهير ليفربول لفلسطين بعدما رفعوا لافتات دعم غزة والقضية.

كما هتفت جماهير ليفربول قبل صافرة انطلاق حكم اللقاء: "فلسطين حرة، غزة حرة".

تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون فى الدورى الإنجليزى



في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- تسيميكاس.

خط وسط الملعب: ريان جرافنبرخ- أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح- ديوجو جوتا- لويس دياز.

وافتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم خدمات أندي روبرتسون؛ بسبب إصابته بخلع في الكتف، خلال تواجده مع منتخب إسكتلندا في فترة التوقف الدولي، كذلك يغيب كودي جاكبو؛ بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.