استكمال محاكمة 5 متهمين بإنهاء حياة شخص وسرقة سيارته غدًا

تواصل محكمة جنايات الجيزة استكمال محاكمة 5 متهمين بإنهاء حياة شخص وسرقة سيارته، بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، وطلعت عبده.

ووجهت التحقيقات في القضية رقم 18416 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر أن المتهمين "ح.أ"، وشقيقه حسين وأبناء عمومتهما، "وائل.ع"، "ع. ع"، وصديقهم "سعيد" بأنهم في يوم 22 يوليو 2017 تخلصوا عمدًا، وأنهوا حياة المجني عليه "س. ش"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية، وتوجهوا إلى حيث وجوده وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري، ألا وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني، بأن استوقفوه حال سيره بها وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء علي السيارة.

أضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائر مما تستخدم على السلاح النارى.