السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنغام تشيد بجهود مصر لإدخال المساعدات لأهالي غزة

أنغام
أنغام

أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها وفخرها بالجهود المصرية التي نجحت في فتح معبر رفح، ودخول قافلة مساعدات إنسانية وطبية، لمساندة أهالي غزة، وإدانة كل المجازر التي حدثت للأشقاء الفلسطينيين.

ونشرت أنغام مقطع فيديو للشاحنات، التي دخلت معبر رفح، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلقت قائلة: "الحمدلله".

أنغام تلغي حفلاتها تضامنًا مع القضية الفلسطينية

وفى سياق متصل، كانت أنغام أعلنت دعمها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية.

كما قررت أنغام، إيقاف كل حفلاتها الفنية التي كان من المقرر إقامتها خلال الأيام الحالية، حدادًا على شهداء غزة ولحين هدوء الأوضاع، حيث قامت بإلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته أمس الجمعة بدبي.

وكتبت أنغام في إعلان تأجيل الحفل: "نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم الجمعة 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة".

تدوينة انغام
أنغام النجمة أنغام أنغام تشيد بالجهود المصرية فتح معبر رفح أنغام تعلن تأييدها للسيسى أنغام تلغى حفلاتها

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