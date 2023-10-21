السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تعرف على قواعد الانفصال السليمة بين الزوجين

الهدوء والاحترام..
الهدوء والاحترام.. تعرف على قواعد الانفصال السليمة مع الطرف

يعد الانفصال من الأمور الصعبة التي يمر بها الزوجين، ولكن هناك قواعد مهمة أثناء الانفصال مع الطرف الآخر لتنتهي العلاقة بشكل مريح دون صعاب على الطرفين.

وهناك  مجموعة من القواعد يجب أن يتبعها الثنائي أثناء الانفصال، وذلك إحتراماً للمودة والحب الذي كان بينكم ولاستمرار العلاقة كأصدقاء على الأقل، لذلك ترصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن يعرفها الثنائي قبل الانفصال، وإليكم  قواعد الانفصال السليمة مع الطرف الآخر وفقاً لموقع "Verywell Health".

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الهدوء والاحترام.. تعرف على قواعد الانفصال السليمة مع الطرف الأخر

الهدوء والاحترام.. تعرف على قواعد الانفصال السليمة مع الطرف الآخر

هناك عدة خطوات يجب أن تعرفها عند انفصالك بشريك حياتك يجب أن تعرفها، إليكم التفاصيل على النحو التالي في السطور التالية:

الهدوء والاحترام.. تعرف على قواعد الانفصال السليمة مع الطرف الأخر

التزام الهدوء واحترام الحدود

يمكن أن تتصاعد المشاعر أثناء الانفصال، لكن من المهم أن تظل هادئًا ومتماسكًا. تذكر أن الصراخ أو الإهانات أو العدوان لن يساعد أحدًا لذلك يجب احترم الحدود الشخصية، والجسدية والعاطفية، وتجنب الضغط على أزرار شريكك.

استمع وتعاطف

يعد الانفصال شئ صعب لكل الطرفين، لذلك كن مستمعًا جيدًا ومارس التعاطف، اسمح لشريكك بالتعبير عن مشاعره واهتماماته وأسئلته، تجنب المقاطعة أو اتخاذ موقف دفاعي، ويعرف عن  التعاطف هو جسر للتفاهم وشفاء العلاقة.

الهدوء والاحترام.. تعرف على قواعد الانفصال السليمة مع الطرف الأخر

اختار الوقت والمكان المناسب للحديث

أثناء الحديث مع شريكك يجب أن تختار مكانًا هادئًا وخاصًا لإجراء المحادثة الانفصالية ويجب أن تتجنب القيام بذلك في الأماكن العامة أو عبر الهاتف، ويجب أن تمنح شريكك الاحترام أثناء المحادثة وجهًا لوجه، حيث يمكنك التحدث والاستماع دون تشتيت الانتباه.

التواصل بصدق وبشكل مباشر

مفتاح الانفصال السلمي يبدأ بالتواصل الصادق والمباشر مع الطرف الثاني، لذلك قم بإجراء محادثة مفتوحة مع شريك حياتك وعبر عن مشاعرك ومخاوفك وأسباب الانفصال باحترام، وتجنب ألعاب إلقاء اللوم، وتذكر أن الصدق لا يجب أن يكون هجومياً، ويجب أن تختار كلماتك بعناية، مع التركيز على عبارات "أنا" ومشاعرك الخاصة.

الهدوء والاحترام.. تعرف على قواعد الانفصال السليمة مع الطرف الأخر
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