الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"لتفادي الانفصال عن حبيبك".. كيفية تعزيز التواصل الجيد والفعال في العلاقات؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد التواصل الجيد والفعال أحد أهم العوامل التي تسهم في بناء علاقة قوية ومستدامة مع الشريك في الحياة، فعندما يفتقد الثنائي التواصل الجيد، تتسبب المشكلات والتوترات في العديد من المشاكل بما في ذلك الانفصال العاطفي.

لذا يجب أن نتعلم كيفية تعزيز التواصل الفعال في علاقاتنا الشخصية لتجنب تلك النتائج السلبية، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع "positive psychology" بعض النصائح الذهبية لتعزيز التواصل الجيد والفعال مع شريك حياتك ومنع الانفصال.

الاستماع الفعال:

أحد أهم أسس التواصل الجيد هو الاستماع الفعال لشريك حياتك، فعندما يشاركك الآخر أفكاره ومشاعره، كن حاضرًا بشكل كامل وامنحه اهتمامك التام، استخدم لغة الجسد الإيجابية مثل التوجه نحوه، وتوجيه العينين نحوه، وإظهار ملامح الاهتمام والتفهم، استمع بدون انقطاع أو قطع التفكير وتجنّب الانشغال بأمور أخرى أثناء الحديث مع الشريك.

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التواصل الصادق:

قم بالتواصل بصدق وصراحة مع شريك حياتك، فعندما تعبر عن رأيك أو مشاعرك، كن صادقًا دون إيحاءات غامضة أو تضليل، كما أن الصدق يسهم في بناء الثقة والاحترام المتبادل بين الشريكين، وبالتالي يقلل من احتمالات الانفصال.

تحدث بود واحترام:

عند التواصل مع شريكك، تجنب استخدام اللهجات العدائية أو الانتقائية، بدلاً من ذلك، تعامل بفرح واحترام وتعاطف مع المشاعر والآراء والاحتياجات المختلفة لشريكك، وقم بالتركيز على المشكلة وليس على الشخص، وحاول أن تفهم وجهات نظره ومشاعره.

حل المشاكل معًا:

تعلم كيفية حل المشاكل بشكل بناء وبالتعاون مع شريكك، فحين يواجهان أي صعوبة أو نزاع، قم بالجلوس معًا للبحث عن حلول، وتحدث بصراحة واهتم بوجهة نظر الطرف الآخر، وقد تحتاج إلى التنازل في بعض الأحيان.

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 أصنع المرح والفرح في العلاقة:

ضع المرح في أولوياتك في العلاقة مع شريكك، ابحث عن الأنشطة المشتركة التي تستمتعان بها سوية، دون نسيان أهمية الابتعاد عن الروتين وتحقيق التجديد في العلاقة، فالضحك والمرح يمكن أن يتحولا إلى لحظات تقضينها معًا ويعززان الارتباط العاطفي والشعور بالرضا.

يجب أن ندرك أن التواصل الجيد والفعال هو جوهر نجاح العلاقة الشخصية وتجنب الانفصال العاطفي، فمن خلال الاستماع الفعال والصدق والاحترام وحل المشاكل بشكل منشط، يمكننا أن نعزز التواصل ونحافظ على قوة وتوازن علاقاتنا في الحياة.

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