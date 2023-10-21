السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فرنسا: نعتزم تقديم مساعدات للفلسطينيين

غزة
غزة

أكد مصدر بوزارة الخارجية الفرنسية ، أن باريس تعتزم تقديم مساعدات للفلسطينيين.

وأشار المصدر- في تصريحات اليوم السبت على هامش أعمال "قمة القاهرة للسلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة- إلى ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، عن تقديم مساعدات إنسانية طارئة إضافية، خاصة في مجال الأدوية.

وأضاف أن ماكرون أشار إلى أنه سيتم إرسال رحلة خاصة تحمل على متنها مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين في أقرب وقت ممكن"، ومن ثم فإننا سنواكب الجهود التي تبذلها مصر، بدعم من الولايات المتحدة، بفضل فتح معبر رفح".

الوضع الإنساني خطير

واستعرض المصدر الدبلوماسي الفرنسي المساعدات المقدمة للفلسطينيين في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الحالي، مشيرًا إلى ما أعلنته وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا من القاهرة الأسبوع الماضي عن مساعدات إضافية بقيمة 10 ملايين يورو لصالح السكان الفلسطينيين.

وزيرة خارجية كندا: 10 ملايين دولار مساعدات لـ غزة

ولفت إلى أن هذا المبلغ من المساعدات يتضمن 4 ملايين يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لاستجابتها الطارئة في قطاعات الغذاء (إمدادات المياه والغذاء والمساعدة المالية) والمأوى والصحة والحماية، خاصة للنساء والأطفال، وقال إن من شأن هذا الدعم أن يرفع دعم فرنسا للأونروا في الأراضي الفلسطينية إلى 8 ملايين يورو في عام 2023.

وبحسب المصدر ذاته.. يشمل المبلغ المعلن عنه 2 مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيع المساعدات الغذائية الطارئة، ومن شأن هذا الدعم أن يرفع دعم فرنسا لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية إلى 3 ملايين يورو في عام 2023 ؛ فضلا عن مليون يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر لاستجابتها الطارئة في قطاعات الغذاء (توفير الماء والغذاء والمساعدة المالية) والمأوى والصحة والحماية، ولا سيما للنساء والأطفال، كما من شأن هذا الدعم أن يرفع دعم فرنسا للجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية إلى 2 مليون يورو في عام 2023؛ و3 ملايين يورو عبر مركز الأزمات التابع للخارجية الفرنسية للمنظمات غير الحكومية الشريكة الفرنسية والدولية.

وتابع "من شأن هذا الدعم أن يرفع دعم مركز الأزمات للمنظمات غير الحكومية الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إلى 7.2 مليون يورو في عام 2023. وستتيح هذه الاستجابة الطارئة تنفيذ مشاريع إنسانية في قطاعات الوصول إلى الخدمات الأساسية (المأوى والصحة والمياه والنظافة والصرف الصحي، سلامة الغذاء)".

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قمة القاهرة للسلام| فرنسا تشيد بجهود مصر في إيصال المساعدات إلى غزة

وأكد المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن فرنسا قدمت مساعدات مالية للفلسطينيين بقيمة 95 مليون يورو فى عام 2022، منها حوالي 20% لغزة، وتركز هذه المساعدات على دعم السكان في مجالات المياه والصحة والأمن الغذائي والتعليم، ويتم دفعها من خلال الأمم المتحدة، وهى تعود بالنفع المباشر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة والمخيمات في البلدان المجاورة.

وزارة الخارجية الفرنسية المساعدات المقدمة للفلسطينيين لوضع الإنساني وزيرة الخارجية الفرنسية السكان الفلسطينيين المساعدات الغذائية الطارئة

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