وزيرة خارجية كندا: 10 ملايين دولار مساعدات لـ غزة

قالت ميلاني جولي، وزيرة خارجية كندا، إن بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن رئيس الوزراء الكندي عن التبرع بقيمة 10 ملايين دولار من أجل توصيل المساعدات، فضلًا عن تخصيص مساعدات أخرى بقيمة 50 مليون دولار من أجل دعم منظمات الأمم المتحدة في المنطقة حتى تتمكن من تقديم الدعم اللازم من أجل البقاء على الحياة.

احترام القانون الإنساني

وشددت خلال كلمتها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة، علي أنه حتى في الحروب يجب أن تبقى المبادئ والحروب، فكندا تقف في كل الأوقات مع كل الأطراف وتقول لهم، يجب أن يتم احترام القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي متكافئان ومتساويان، ويجب تأييدهما، فهما يستحقان العيش في سلام وأمن وكرامة وبدون أي خوف مثل باقي شعوب العالم.

وأكدت وزيرة خارجية كندا، أن كندا ستقف دائمًا بجانب حقوق الإنسان وحمايته والالتزام بكرامته، لذلك أكدت حق الفلسطينيين، وهذا يشمل حل دولتي فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب بكرامة وسلام وأمن.