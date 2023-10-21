السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المغرب يؤكد استعداده بالتنسيق مع مصر والشركاء فى تعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية بغزة

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

شدد ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تمسك المغرب لتحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لجميع الشعوب.

وقال بوريطة، خلال قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن "المملكة المغربية، بقياة الملك محمد السادس بن الحسن، متمسكة بخيار السلام وأهمية تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لجميع الشعوب، وهي اليوم تؤكد استعدادها للتنسيق مع مصر وجميع الشركاء للانخراط في تعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن".

المغرب تعبئة دولية مصر المملكة المغربية الملك محمد السادس بن الحسن

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