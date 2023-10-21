المغرب يؤكد استعداده بالتنسيق مع مصر والشركاء فى تعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية بغزة

شدد ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تمسك المغرب لتحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لجميع الشعوب.

وقال بوريطة، خلال قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن "المملكة المغربية، بقياة الملك محمد السادس بن الحسن، متمسكة بخيار السلام وأهمية تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لجميع الشعوب، وهي اليوم تؤكد استعدادها للتنسيق مع مصر وجميع الشركاء للانخراط في تعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن".