السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سائق وعامل متهمين بقتل آخر بالمعادى

تجديد حبس
تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، حبس سائق وعامل خردة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل رخام لسرقة سيارته.

وكشفت التحقيقات ببلاغ  من عامل رخام عن غياب شقيقه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه، وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما؛ حتى تأكدا من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقة صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس سائق قتل صديقه عامل رخام المعادى

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