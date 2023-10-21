الاتحاد الإفريقى: مستعدون لبذل كل الجهود للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه، إن الاتحاد الإفريقي مستعد لبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى سلام عادل وشامل وحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأعرب فقيه- في كلمة له خلال قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، اليوم السبت- عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الدعوة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مضيفًا أن الظرف والحرب الشعواء على غزة وما ينجر عنها من تدمير غير مسبوق لأي مدينة في التاريخ وقتل المدنيين من أطفال وعجزة ومرضى هو ظرف يستدعي الإحجام عن الكلام والدخول الفعلي في ترتيب الرد المناسب.

ولفت إلى أن الاتحاد الإفريقي منذ اللحظة الأولى طالب بضرورة الوقف الفوري للعنف، وتعبئة الدعم الإنساني من غذاء وماء ودواء، ومضاعفة جهود التنسيق بين كل مناصري هذا الموقف من كل الفاعلين الدوليين.



ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إطلاق سراح الرهائن المدنيين خاصة النساء والأطفال، معربًا عن تقديره لجهود دولة قطر في هذا الصدد، ومتمنيًا أن توفق في مزيد من الإفراج عن الرهائن.

ودعا إلى تشكيل جبهة عالمية مفتوحة من أجل وقف اللجوء إلى كل أشكال العنف خاصة ضد المدنيين، وانطلاقًا من المبادئ والقرارات الدولية والإفريقية ذات الصلة، مشددًا على أن الحرب الراهنة والأزمة الدولية التي تنذر بها المنطقة برمتها من الضروري أن نخرج منها بقرار فاعل حول إعمال مبدأ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية المستقلتين المتعايشتين في علاقة حسن جوار.



وأضاف أن أي اتجاه غير هذا لن يؤسس للسلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة من العالم، مؤكدًا أن قيم الحرية والعدل والمساواة والسلام والمرجعية الأخلاقية والإنسانية التي نادت بها كل الأديان والمذاهب تفرض على الضمير البشري إحداث وثبة كبيرة لإحلال السلام في المنطقة.