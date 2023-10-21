وزير الخارجية البرازيلى: غزة شهدت تدميرًا لم نره من قبل.. وتجب حماية المدنيين

قال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، إنه لا يوجد فائز في هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويجب إنهاء الاعتداء الغاشم على غزة.

وأضاف فييرا، خلال كلمته، بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت: “غزة شهدت تدميراً لم نره من قبل، وتجب حماية المدنيين وعدم استهداف المنشآت الصحية”، موجهًا الشكر إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على تنظيم قمة القاهرة للسلام.

وأكد أن المنطقة تواجه ظروفًا عصيبة وتصعيداً وحالة توتر، مؤكدًا أن كل الأعمال العدائية من الاحتلال الإسرائيلي وتدمير مرافق البنية التحتية في غزة أمر مرفوض.

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.