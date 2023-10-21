"المنفى": نقف بكل قوة مع مصر والعرب ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إننا ندعو إلى البدء الفوري برعاية دولية ومشاركة عربية في مفاوضات التسوية لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية التي كانت محل قبول للمثل الشرعي للشعب الفلسطيني كأساس للتفاوض والتسوية.

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، أنه لا يمكن أن نغفل عن معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار المطلق والتضييق وفقدان الأمل واليأس من وجود حل سياسي دائم يكفل لهم الحياة الكريمة وحقوقه السياسية والاقتصادية.

وتابع: محبطون من عدم إقرار مجلس الأمن مشروعي قانونين ينهيان الحرب القائمة في قطاع غزة، ونقف بكل قوة مع مصر والقادة العرب ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية مع الإصرار على إحياء العملية السلمية من أجل التوصل إلى حل عادل وناجز.

ودعا مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأن يتولوا مسئولياتهم في رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط وفق مبادئ الشرعية الدولية.