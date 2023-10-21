السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المنفى": نقف بكل قوة مع مصر والعرب ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية

محمد المنفي
محمد المنفي

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إننا ندعو إلى البدء الفوري برعاية دولية ومشاركة عربية في مفاوضات التسوية لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية التي كانت محل قبول للمثل الشرعي للشعب الفلسطيني كأساس للتفاوض والتسوية.

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، أنه لا يمكن أن نغفل عن معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار المطلق والتضييق وفقدان الأمل واليأس من وجود حل سياسي دائم يكفل لهم الحياة الكريمة وحقوقه السياسية والاقتصادية.

وتابع: محبطون من عدم إقرار مجلس الأمن مشروعي قانونين ينهيان الحرب القائمة في قطاع غزة، ونقف بكل قوة مع مصر والقادة العرب ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية مع الإصرار على إحياء العملية السلمية من أجل التوصل إلى حل عادل وناجز.

ودعا مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأن يتولوا مسئولياتهم في رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط وفق مبادئ الشرعية الدولية. 

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

تقرير أمريكى: الرئيس السيسى قدم للعالم سيناريو مختلفًا لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب