السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: أهلي واتحاد جدة يتنافسان على التعاقد مع مورينيو

مورينيو
مورينيو

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن أندية أهلي واتحاد جدة السعوديين يتنافسان على التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي.

وقالت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، إن الأهلي، والاتحاد السعوديين، يهتمان بتولي مورينيو، المهمة الفنية لهما الموسم المقبل، مع ترحيبهما بمنحه 50 مليون يورو في الموسم الواحد.


وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن ذلك العرض يعد مغريا للغاية لمورينيو، والذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي خلال صيف 2024.
 

الرحيل عن روما

وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن جوزيه مورينيو يقترب من الرحيل عن روما بنهاية الموسم الحالي، وإنه لن يجدد عقده بعد تدهور العلاقة بينه وبين النادي الأيطالي لتراجع أداء الفريق الفني هذا الموسم.

ويتولى جوزيه مورينيو صاحب الـ60 عامًا، حاليًا تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، وسبق للمدرب المخضرم تدريب عدة فرق مختلفة مثل: بنفيكا، بورتو، تشيلسي إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير.

وكان مورينيو قد صرح في وقت سابق بأنه رفض أعلى عرض في العالم لمدرب للتدريب في السعودية، خلال الصيف المنقضي.

جوزيه مورينيو مورينيو اهلي اتحاد جدة روما

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