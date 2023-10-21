السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: الرئيس السيسى قدم للعالم سيناريو مختلفًا لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام

سلطت شبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC) الأمريكية الضوء على قمة القاهرة للسلام، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن الرئيس السيسي قدم للعالم سيناريو مختلفًا لحل الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

سيناريو مصري مختلف 

وبحسب الشبكة الأمريكية، احتلت إسرائيل قطاع غزة من عام 1967 حتى عام 2005، عندما أزالت المستوطنات وسحبت جنودها، وبعد ذلك بعامين، تولت حركة حماس السلطة.

وتابعت أنه في ظل تصاعد التوترات ووتيرة الحرب في غزة بصورة غير مسبوقة، قدم الرئيس السيسي إلى العالم سيناريو مختلفًا تمامًا خلال قمة القاهرة للسلام، التي تناقش الحلول للخروج من الوضع الراهن، حيث دعا إلى ضمان المساعدات لغزة والتفاوض على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، التي انهارت آخر مرة قبل أكثر من عقد من الزمن، مشددًا على أن الحل في إنهاء هذا الصراع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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وقال أيضًا إن الصراع لن يتم حله أبدًا على حساب مصر، في إشارة إلى المخاوف من أن إسرائيل قد تحاول دفع سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء، ما يعني تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن إسرائيل تسببت في نزوح ما لا يقل عن مليون فلسطيني من شمال غزة، بعد تحذيرات الإخلاء التي أعلن عنها جيش الاحتلال، متوجهين إلى جنوب القطاع المكتظ بالسكان، لكن إسرائيل واصلت قصف المناطق في جنوب غزة، حيث طُلب من الفلسطينيين البحث عن الأمان، ويبدو أن البعض يعودون إلى الشمال، لأن القصف مشتعل في كل أنحاء القطاع، ما جعل ظروف المعيشة صعبة في الجنوب.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بفتح معبر رفح اليوم السبت، ووصفته بأنه خطوة أولى مهمة من شأنها تخفيف معاناة الأبرياء.

بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن أربعًا من الشاحنات العشرين التي عبرت معبر رفح يوم السبت كانت تحمل إمدادات طبية، بما في ذلك أدوية لعلاج الأمراض المزمنة لـ1500 شخص، وإمدادات أساسية لـ300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، وأدوية لعلاج الصدمات وإمدادات لـ1200 شخص، وإمدادات طبية لـ1200 شخص، و235 حقيبة صدمات محمولة للمستجيبين الأوائل.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن لديه 930 طنًا متريًا أخرى من المواد الغذائية الطارئة في انتظار إدخالها عبر معبر رفح، مضيفًا أنه بحاجة إلى تجديد إمداداته المتناقصة بسرعة مع زيادة المساعدات الغذائية من 520 ألف شخص إلى 1.1 مليون في الشهرين المقبلين.

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