نقيب المهندسين يقترح إرسال قافلة معونات من النقابات المهنية إلى فلسطين

ألقى المهندس هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، كلمة نيابة عن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين خلال الاجتماع المشترك للنقابات المهنية لتنسيق جهود دعم الشعب الفلسطيني.

وقال "النبراوي" في كلمته، أود أن أتوجه بالتحية لهذا الجمع الكريم، وأثمن بشدة تحركاتكم وجهدكم لدعم ونصرة شعبنا العربي في فلسطين، وكانت أمنية حياتي مشاركتكم هذه اللحظات الفارقة في تاريخ أمتنا العربية، ولكن منعتني ظروف صحية طارئة من الحضور".

وأضاف، كما أشكر نقابة الصحفيين والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين على استضافة هذا الاجتماع.

يجب تكاتفنا كنقابات مصرية وطنية في تقديم كل وسائل الدعم والمساندة

وتابع نقيب المهندسين، إنني إذ تغمرني مشاعر الحزن العميق على ما يتعرض له أشقائنا الفلسطينيين من مذابح ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي بلغت حد قصف المستشفيات والكنائس، وسقوط آلاف الشهداء من الجرحى والأطفال والنساء والعجزة، فإنني أحيي نضال وصمود الشعب الفلسطيني في وجه هذا المحتل الغاصب، مؤكدا على ضرورة تكاتفنا كنقابات مصرية وطنية في تقديم كل وسائل الدعم والمساندة، خصوصا مع إجراءات الحصار والتجويع والتشريد التي تفرضها قوات الاحتلال، في انتهاك صريح لكل القيم الإنسانية، والمواثيق الدولية.

تفاصيل اقتراحات نقيب المهندسين

ومن هذا المنطلق اقترح نقيب المهندسين، العمل سويا وفورا على التالي:



-إطلاق حملة تبرع بالدم بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية.

- تعاون النقابات المهنية في تجهيز وإرسال قافلة معونات إلى فلسطين، تضم كل الاحتياجات الطبية والغذائية لشعبنا الشقيق.

- أدعو لتنظيم مظاهرة موحدة لكل المهنيين في كل المحافظات المصرية، بالتنسيق بين النقابات المهنية المختلفة، ويشرفنا كنقابة المهندسين استقبال هذه الوقفة في 30 شارع رمسيس.

- تفعيل التعاون بين لجنة فلسطين بنقابة المهندسين مع نظيراتها في النقابات المهنية.

واختتم نقيب المهندسين كلمته، إننا هاهنا لْنؤكدْ معا دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني، وأن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وعلى يقين أن التوفيق سيكون حليفنا في التنسيق سويًا لهذه المهمة الواجبة والجليلة.

وبدأ منذ قليل الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين

أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء،خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين.